Почему мы плачем во время просмотра фильмов

Хорошие фильмы способны полностью погрузить человека в другой мир. Иногда он даже может начать отождествлять себя с героем, которого видит на экране. Но почему при просмотре некоторых картин, даже если мы осознаём, что они нереальны, у нас возникают слёзы?

Учёный-нейробиолог Пол Зак выяснил, что просмотр некоторых фильмов может способствовать выбросу окситоцина. Это гормон, который играет большую роль при грудном вскармливании. Также он вырабатывается в ответ на приятный физический контакт (объятия, поцелуи, половая близость, ласка животных) и после положительных социальных взаимодействий. По-другому его называют гормоном любви.

Именно благодаря окситоцину эмоциональная реакция на происходящее усиливается. Если вы плачете в кинотеатре, это означает, что этот гормон образовался в результате того, что вы почувствовали связь с чужим социальным опытом. То есть эмоции вызывает у вас именно история, о которой говорится в фильме.

Также окситоцин ассоциируется с повышенным чувством эмпатии, сострадания. В итоге вы ещё сильнее ощущаете связь с персонажами.