Почему мы теряем способность любить новую музыку, когда становимся старше

Примерно до 11 лет дети обычно с удовольствием слушают незнакомую музыку. В раннем подростковом возрасте этот навык ухудшается, но всё равно это сопровождается повышением интереса к музыкальным композициям. В юношеском возрасте открытость к новому в музыке вновь немного увеличивается, а потом она уменьшается с возрастом.

Согласно исследованию 2013 года, после подросткового возраста люди уже не придают столько значения музыке, как раньше. Также количество музыки, которую они слушают, снижается до 13% (с 20%).

У учёных есть несколько теорий, почему интерес к новой музыке у человека может ослабевать.

Подростки используют музыку в качестве маркера идентичности и слушают её, чтобы ориентироваться в социальных кругах. У взрослых же личность уже сформирована, как и социальные группы. Кроме того, с возрастом снижается толерантность человека к высокочастотным и громким звукам.