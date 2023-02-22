Почему мы теряем способность любить новую музыку, когда становимся старше

Почему мы теряем способность любить новую музыку, когда становимся старшеХотя сегодня у нас есть доступ к практически любой музыке
Наукой доказано, что способность человека любить новую (более современную) или незнакомую музыку снижается с возрастом. Но почему так происходит?
Фото: 3 AW Melbourne
Примерно до 11 лет дети обычно с удовольствием слушают незнакомую музыку. В раннем подростковом возрасте этот навык ухудшается, но всё равно это сопровождается повышением интереса к музыкальным композициям. В юношеском возрасте открытость к новому в музыке вновь немного увеличивается, а потом она уменьшается с возрастом.
Согласно исследованию 2013 года, после подросткового возраста люди уже не придают столько значения музыке, как раньше. Также количество музыки, которую они слушают, снижается до 13% (с 20%).
У учёных есть несколько теорий, почему интерес к новой музыке у человека может ослабевать.
Подростки используют музыку в качестве маркера идентичности и слушают её, чтобы ориентироваться в социальных кругах. У взрослых же личность уже сформирована, как и социальные группы. Кроме того, с возрастом снижается толерантность человека к высокочастотным и громким звукам.
Mick Haupt
Ещё одно объяснение, почему взрослые не слишком любят новую музыку, - это то, что у них просто меньше времени на изучение нового по сравнению с подростками.
Учёные также сходятся во мнении, что человек, скорее всего, будет формировать свой музыкальный вкус под влиянием музыки, с которой они столкнулись в подростковом возрасте. Тем не менее последние исследования демонстрируют, что на самом деле музыкальный вкус развивается у человека в течение всей жизни. А сам по себе «вкус» - это дофаминовая реакция, которая возникает из-за паттернов, распознаваемых мозгом. Эти паттерны создают ожидание удовольствия, основанное на воспоминаниях об этом. И когда мы перестаём активно слушать новую музыку, то связь между удовольствием и музыкальным рисунком разрывается.