Фитнес и здоровье
14:23, 27 июня 2023
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Почему мы верим тем, кто говорит уверенно, даже если они не правы: ответ науки

Всё дело в эволюции

В основном все мы склонны верить информации, которая подаётся уверенно. И связано это с тем, как запрограммирован наш мозг.

Зачастую мы гораздо больше доверяем уверенным в себе людям, а не сомневающимся. Связано это с тем, что люди сами по себе ультрасоциальны. В ходе эволюционного развития человека большая часть информации поступала от других людей. Поэтому если наши предки слышали от кого-то уверенное «Идёт хищник!», то они верили этому, чтобы выжить.

Кроме того, наше общество иерархично. У нас есть социальный статус, а лидеры в социальных группах склонны быть уверенными в себе.

Почему мы верим тем, кто говорит уверенно, даже если они не правы: ответ науки
Getty Images

В дикой природе опасность может поджидать повсюду. Поэтому тенденция доверять уверенному в себе лидеру и быстро делать то, что он говорит, - одна из важных черт выживания.

На оценку уверенности влияет и манера общения. Более уверенной кажется медленная и чёткая речь.

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