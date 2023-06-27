Почему мы верим тем, кто говорит уверенно, даже если они не правы: ответ науки

Почему мы верим тем, кто говорит уверенно, даже если они не правы: ответ наукиВсё дело в эволюции
В основном все мы склонны верить информации, которая подаётся уверенно. И связано это с тем, как запрограммирован наш мозг.
Зачастую мы гораздо больше доверяем уверенным в себе людям, а не сомневающимся. Связано это с тем, что люди сами по себе ультрасоциальны. В ходе эволюционного развития человека большая часть информации поступала от других людей. Поэтому если наши предки слышали от кого-то уверенное «Идёт хищник!», то они верили этому, чтобы выжить.
Кроме того, наше общество иерархично. У нас есть социальный статус, а лидеры в социальных группах склонны быть уверенными в себе.
В дикой природе опасность может поджидать повсюду. Поэтому тенденция доверять уверенному в себе лидеру и быстро делать то, что он говорит, - одна из важных черт выживания.
На оценку уверенности влияет и манера общения. Более уверенной кажется медленная и чёткая речь.