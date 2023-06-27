Почему мы верим тем, кто говорит уверенно, даже если они не правы: ответ науки

Зачастую мы гораздо больше доверяем уверенным в себе людям, а не сомневающимся. Связано это с тем, что люди сами по себе ультрасоциальны. В ходе эволюционного развития человека большая часть информации поступала от других людей. Поэтому если наши предки слышали от кого-то уверенное «Идёт хищник!», то они верили этому, чтобы выжить.

Кроме того, наше общество иерархично. У нас есть социальный статус, а лидеры в социальных группах склонны быть уверенными в себе.