Почему мы запоминаем страшные события настолько подробно? Учёные нашли ответ

Команда нейробиологов из Школы науки и инженерии Тулейнского университета и Медицинской школы Университета Тафтса изучила, как воспоминания о страхе формируются в головном мозге. В частности, в миндалевидном теле, то есть эмоциональном центре мозга.

Специалисты выяснили, что гормон норадреналин, который производится при стрессе, облегчает процесс обработки страха в мозге. В результате активируются определённые тормозные нейроны (клетки мозга) в миндалевидном теле, которые затем создают повторяющиеся взрывные электрические разряды. Из-за такого всплеска активности изменяется частота колебаний мозговых волн в миндалевидном теле, а это способствует образованию воспоминаний о страхе.