Почему начинать лечить нарушения развития нужно как можно раньше: рассказывают учёные

Почему начинать лечить нарушения развития нужно как можно раньше: рассказывают учёныеЭто поможет предотвратить аутизм в будущем
В мозге человека такие способности, как речь, формируются в течение определённого времени. Подобные промежутки называют критическими периодами. Всё дело в том, что первые симптомы аутизма появляются в отдельный критический период. Если в этот момент успеть начать лечение, то можно предотвратить развитие данного расстройства. Так утверждает команда учёных из Юго-западного медицинского центра Техасского университета (США).
Специалисты выяснили, что при лечении и предотвращении аутизма время играет ключевую роль. В ходе эксперимента на лабораторных мышах они обнаружили, что если блокировать у них в течение первых пяти недель жизни специальные сигналы, связанные с комплексом туберозного склероза, то это предотвращает развитие расстройств аутистического спектра.
У мышей с комплексом туберозного склероза (расстройство развития нервной системы) исследователи блокировали передачу сигналов mTOR. Для этого эксперты вводили препарат рапамицин. В результате после четырёх недель лечения мыши уже не имели никаких отклонений в развитии мозга.
Полученные результаты могут помочь в предотвращении развития аутизма. К тому же комплекс туберозного склероза у ребёнка зачастую диагностируется ещё внутриутробно.
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