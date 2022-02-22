Почему начинать лечить нарушения развития нужно как можно раньше: рассказывают учёные

В мозге человека такие способности, как речь, формируются в течение определённого времени. Подобные промежутки называют критическими периодами. Всё дело в том, что первые симптомы аутизма появляются в отдельный критический период. Если в этот момент успеть начать лечение, то можно предотвратить развитие данного расстройства. Так утверждает команда учёных из Юго-западного медицинского центра Техасского университета (США).

Специалисты выяснили, что при лечении и предотвращении аутизма время играет ключевую роль. В ходе эксперимента на лабораторных мышах они обнаружили, что если блокировать у них в течение первых пяти недель жизни специальные сигналы, связанные с комплексом туберозного склероза, то это предотвращает развитие расстройств аутистического спектра.