Почему нам так жарко в 30+, если температура нашего тела – 36,6 градусов

Коэффициент полезного действия нашего организма не равен 100%. Определённая часть энергии уходит при этом на выделение тепла, что приводит к нагреву тела.

Температура тела человека - около 36,6 градусов по Цельсию. При этом комфортная температура окружающей среды варьируется обычно от +15 до +25 градусов. Но почему же это не +36,6?