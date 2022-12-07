Почему нас так раздражает шум соседей

Почему нас так раздражает шум соседейТочнее, звуки ходьбы и падения предметов
Наверняка вы замечали, что звуки падения каких-либо предметов и топот ног, исходящие от соседей, сильно раздражают. Но почему так происходит и как эти звуки сказываются на здоровье?
Фото: Learn.compactappliance.com
Маркус Мюллер-Трапет из Национального исследовательского совета Канады вместе с коллегами в ходе нового исследования выяснил, что длительное воздействие определённого шума в многоквартирных домах может плохо сказаться на здоровье. В частности, это топот ног и звук удара при падении чего-либо. Учёные обнаружили, что это всё способствует развитию болезней сердца и нарушений сна.
В рамках нового исследования команда учёных создала обстановку, похожую на гостиную. После этого эксперты записали звуки ходьбы (топота) людей и удара от падения предметов. Используя виртуальную реальность, они представили всё это участникам исследования. Кроме того, был создан онлайн-опрос, который продлится с 21 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года.
Так как звуки ударов импульсивны (это значит, что состоят они сразу из нескольких звуков), то это, скорее всего, делает их более раздражающими, чем речь или музыку (то есть непрерывные звуки).