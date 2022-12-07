Почему нас так раздражает шум соседей

В рамках нового исследования команда учёных создала обстановку, похожую на гостиную. После этого эксперты записали звуки ходьбы (топота) людей и удара от падения предметов. Используя виртуальную реальность, они представили всё это участникам исследования. Кроме того, был создан онлайн-опрос, который продлится с 21 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Так как звуки ударов импульсивны (это значит, что состоят они сразу из нескольких звуков), то это, скорее всего, делает их более раздражающими, чем речь или музыку (то есть непрерывные звуки).