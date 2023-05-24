Почему не стоит есть слишком много бананов

Так, бананы, как и другие фрукты и овощи, содержат кремний, который способствует защите кожи и синтезу здоровых волос и ногтей. Тем не менее, диетолог предупредил, что в бананах относительно много сахара и мало клетчатки. Он посоветовал людям, которые не являются физически активными, разнообразить свой рацион и рассмотреть возможность употребления других фруктов в дополнение к бананам. Тем, кто страдает диабетом, Арзамасцев посоветовал вообще отказаться от них.

Хотя бананы имеют определенные преимущества для здоровья сердца и общего самочувствия, важно придерживаться сбалансированной диеты и учитывать индивидуальные состояния здоровья и диетические требования.

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