Фитнес и здоровье
12:20, 17 мая 2023
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Почему некоторые люди боятся телефонных звонков

И это вполне нормальная реакция

Вы тоже начинаете нервничать, когда у вас звонит телефон? Тогда у вас телефонофобия.

Большую часть дня мы проводим вместе со смартфоном и даже начинаем нервничать, когда не можем его найти. Так почему же совершение звонков у многих из нас вызывает такой стресс?

Согласно одному опросу офисных работников в Великобритании, 40% бэби-бумеров и 70% миллениалов испытывают тревожность, когда звонит телефон. А представители поколения Z и вовсе склонно игнорировать звонки.

Телефонофобия - это боязнь или нежелание звонить и отвечать на телефонные звонки. На сегодняшний день большая часть научных данных показывает, что от такой фобии страдают многие молодые люди.

Почему некоторые люди боятся телефонных звонков

BBC Science Focus

Но что конкретно в телефонных звонках у людей вызывает беспокойство? Учёные полагают, что всё сводится к страху быть осуждённым. Большое количество нашей энергии уходит на то, чтобы нравиться другим. И телефонные звонки могут бросить вызов этой потребности несколькими способами.

Во-первых, звонки привлекают внимание окружающих и человек оказывается в центре внимания. Специалисты из Корнелла обнаружили, что разговоры по телефону (когда люди слышат только одну часть диалога) отвлекают больше, чем полноценный диалог. В целом мы хотим просто избежать осуждения любого, кто может подслушать.

Но даже если никто не подслушивает наши разговоры, всё равно телефонный звонок - это сложное социальное взаимодействие. К тому же 55% общения у людей происходит визуально, а при разговоре этот аспект упускается. Поэтому при тишине в ответ у нас могут возникнуть негативные мысли.

Помимо этого, во время телефонного разговора может случиться что угодно и не будет времени, чтобы подумать, как на это отреагировать. Наконец, в целом телефонные звонки отнимают больше времени, чем текстовые сообщения.

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