Почему некоторые люди боятся телефонных звонков

Но что конкретно в телефонных звонках у людей вызывает беспокойство? Учёные полагают, что всё сводится к страху быть осуждённым. Большое количество нашей энергии уходит на то, чтобы нравиться другим. И телефонные звонки могут бросить вызов этой потребности несколькими способами.

Во-первых, звонки привлекают внимание окружающих и человек оказывается в центре внимания. Специалисты из Корнелла обнаружили, что разговоры по телефону (когда люди слышат только одну часть диалога) отвлекают больше, чем полноценный диалог. В целом мы хотим просто избежать осуждения любого, кто может подслушать.

Но даже если никто не подслушивает наши разговоры, всё равно телефонный звонок - это сложное социальное взаимодействие. К тому же 55% общения у людей происходит визуально, а при разговоре этот аспект упускается. Поэтому при тишине в ответ у нас могут возникнуть негативные мысли.

Помимо этого, во время телефонного разговора может случиться что угодно и не будет времени, чтобы подумать, как на это отреагировать. Наконец, в целом телефонные звонки отнимают больше времени, чем текстовые сообщения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.