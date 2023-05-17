Почему некоторые люди боятся телефонных звонков

Почему некоторые люди боятся телефонных звонковИ это вполне нормальная реакция
Вы тоже начинаете нервничать, когда у вас звонит телефон? Тогда у вас телефонофобия.
Большую часть дня мы проводим вместе со смартфоном и даже начинаем нервничать, когда не можем его найти. Так почему же совершение звонков у многих из нас вызывает такой стресс?
Согласно одному опросу офисных работников в Великобритании, 40% бэби-бумеров и 70% миллениалов испытывают тревожность, когда звонит телефон. А представители поколения Z и вовсе склонно игнорировать звонки.
Телефонофобия - это боязнь или нежелание звонить и отвечать на телефонные звонки. На сегодняшний день большая часть научных данных показывает, что от такой фобии страдают многие молодые люди.
Но что конкретно в телефонных звонках у людей вызывает беспокойство? Учёные полагают, что всё сводится к страху быть осуждённым. Большое количество нашей энергии уходит на то, чтобы нравиться другим. И телефонные звонки могут бросить вызов этой потребности несколькими способами.
Во-первых, звонки привлекают внимание окружающих и человек оказывается в центре внимания. Специалисты из Корнелла обнаружили, что разговоры по телефону (когда люди слышат только одну часть диалога) отвлекают больше, чем полноценный диалог. В целом мы хотим просто избежать осуждения любого, кто может подслушать.
Но даже если никто не подслушивает наши разговоры, всё равно телефонный звонок - это сложное социальное взаимодействие. К тому же 55% общения у людей происходит визуально, а при разговоре этот аспект упускается. Поэтому при тишине в ответ у нас могут возникнуть негативные мысли.
Помимо этого, во время телефонного разговора может случиться что угодно и не будет времени, чтобы подумать, как на это отреагировать. Наконец, в целом телефонные звонки отнимают больше времени, чем текстовые сообщения.
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