Почему некоторые люди так боятся клоунов

Почему некоторые люди так боятся клоуновСуществует несколько объяснений такого страха
Научные исследования показывают, что довольно много детей и взрослых боятся клоунов. Причём распространён этот страх в самых разных культурах. С чем это может быть связано?
Фото: Very Well Mind
Эксперты решили выяснить, почему вообще люди боятся клоунов. Для этого они создали психометрический опросник для оценки распространённости и тяжести коулрофобии (то есть страха перед клоунами). Этот опросник заполнили 987 человек из разных стран в возрасте от 18 до 77 лет.
53,5% людей признались, что боятся клоунов. Причём доля тех, кто сообщал об этом, была выше, чем доля тех, кто говорил о других своих фобиях.
Также стало известно, что клоунов больше боятся женщины. А ещё страх перед клоунами с возрастом уменьшается.
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Далее тем, кто признался в том, что боится клоунов, была выдана новая анкета. Участникам нужно было отметить, какой из факторов способствовал возникновению у них страха.
Оказалось, что негативный опыт, связанный с клоуном, был наименее распространён. А одним из самых сильных факторов, способствующих развитию коулрофобии, было негативное изображение клоунов в популярной культуре. То есть в книгах, фильмах и т.п.
Самым же сильным фактором, связанным с боязнью клоунов, как показали результаты исследования, были скрытые эмоциональные сигналы. Предполагается, что у многих страх перед клоунами появляется из-за того, что на лица этих персонажей нанесён грим. То есть люди не могут видеть настоящие лица и эмоции клоунов из-за грима, поэтому они не могут и понять их истинные намерения.
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