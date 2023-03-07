Почему некоторые люди так боятся клоунов

Эксперты решили выяснить, почему вообще люди боятся клоунов. Для этого они создали психометрический опросник для оценки распространённости и тяжести коулрофобии (то есть страха перед клоунами). Этот опросник заполнили 987 человек из разных стран в возрасте от 18 до 77 лет.

53,5% людей признались, что боятся клоунов. Причём доля тех, кто сообщал об этом, была выше, чем доля тех, кто говорил о других своих фобиях.

Также стало известно, что клоунов больше боятся женщины. А ещё страх перед клоунами с возрастом уменьшается.