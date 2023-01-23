Почему некоторые с трудом признают свои ошибки: отвечает психолог

Почему некоторые с трудом признают свои ошибки: отвечает психологЭто один из способов психологической защиты
Психологи давно выяснили, что все люди время от времени пользуются различными методами психологической защиты. И часто это проявляется через наши мысли.
Фото: Ideas on Stage
Многие из нас склонны верить, что лучше остальных разбираются в чём-либо, склонны объяснять успехи других - удачей, свои же успехи - талантом.
Кроме того, когда нас критикуют или когда мы сами совершаем ошибку, то у нас тоже активируется механизм психологической защиты. Поэтому будьте внимательны с теми, кого вы критикуете. Скорее всего, если вы заставите их признать свою ошибку, то вызовете у них множество неприятных эмоций и чувств вроде стыда, вины, смущения, мысли об отказе или потере социального статуса.
Для того чтобы избежать подобных чувств, человек пытается занять оборонительную позицию. Он будет отрицать, что сделал что-то не так, доказывать превосходство своей точки зрения, умничать и т.п.
Поэтому во время того, как вы будете критиковать других, сосредоточьтесь не на их характере или личности, а на вещах, которые они сделали неверно. Также вы можете подсказать, как можно исправить ошибку или избежать её в следующий раз. Так человек не будет воспринимать всё слишком близко к сердцу.
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