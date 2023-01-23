Почему некоторые с трудом признают свои ошибки: отвечает психолог

Для того чтобы избежать подобных чувств, человек пытается занять оборонительную позицию. Он будет отрицать, что сделал что-то не так, доказывать превосходство своей точки зрения, умничать и т.п.

Поэтому во время того, как вы будете критиковать других, сосредоточьтесь не на их характере или личности, а на вещах, которые они сделали неверно. Также вы можете подсказать, как можно исправить ошибку или избежать её в следующий раз. Так человек не будет воспринимать всё слишком близко к сердцу.

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