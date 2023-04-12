Почему нельзя чистить зубы сразу же после того, как вы съели шоколад

Почему нельзя чистить зубы сразу же после того, как вы съели шоколадОбъяснил врач
В шоколаде содержится много сахара, а это может способствовать образованию налёта на зубах. Из-за налёта позже может возникнуть кариес и заболевания дёсен.
Фото: Nutra Ingredients
По словам Аманды Шихан, стоматолога-терапевта и гигиениста TePe, из-за большого количества сахара в шоколаде при его употреблении может образоваться на зубах налёт. Это затем приведёт к кариесу и болезням дёсен. Один из способов предотвратить эти неприятные последствия - не чистить зубы сразу же после шоколада.
Нужно обязательно подождать минимум 30 минут после употребления продуктов, содержащих сахар или кислоту. Только после этого можно браться за зубную щётку. Это позволит сохранить крепкую эмаль.
Также обязательно ложитесь спать только с почищенными зубами. Ведь ночью выработка слюны снижается, поэтому она становится не такой эффективной в плане нейтрализации кислот, выделяемых зубным налётом.
Эксперты из Американской стоматологической ассоциации тоже советуют подождать как минимум полчаса перед чисткой зубов, особенно если вы съели что-то кислое либо выпили газировку. Чтобы очистить полость рта перед этим, жуйте жвачку без сахара и пейте воду.
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