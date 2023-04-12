Почему нельзя чистить зубы сразу же после того, как вы съели шоколад

По словам Аманды Шихан, стоматолога-терапевта и гигиениста TePe, из-за большого количества сахара в шоколаде при его употреблении может образоваться на зубах налёт. Это затем приведёт к кариесу и болезням дёсен. Один из способов предотвратить эти неприятные последствия - не чистить зубы сразу же после шоколада.

Нужно обязательно подождать минимум 30 минут после употребления продуктов, содержащих сахар или кислоту. Только после этого можно браться за зубную щётку. Это позволит сохранить крепкую эмаль.