Почему нельзя оставаться дома, если у вас депрессия

Почему нельзя оставаться дома, если у вас депрессияОбъясняют учёные
В ходе исследования учёные, входящие в проект RADAR-CNS (его возглавляет Лондонский институт психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа), провели анализ данных о 164 участниках, страдающих большим депрессивным расстройством (БДР). Для этого эксперты изучили благодаря информации, полученной со смартфонов испытуемых, сколько времени каждый проводит дома. Опубликованы все полученные результаты были в издании JMIR mHealth and uHealth.
В итоге выяснилось, что люди, которые редко покидали дом в течение двух недель, имели более тяжёлые симптомы депрессии. Сильнее всего это было заметно в будние дни. Кроме того, чем старше человек и чем сильнее его психика пострадала из-за депрессии, тем больше времени он проводил дома в течение 14 дней до того, как он сообщил о симптомах.
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