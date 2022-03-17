Почему нельзя оставаться дома, если у вас депрессия

В итоге выяснилось, что люди, которые редко покидали дом в течение двух недель, имели более тяжёлые симптомы депрессии. Сильнее всего это было заметно в будние дни. Кроме того, чем старше человек и чем сильнее его психика пострадала из-за депрессии, тем больше времени он проводил дома в течение 14 дней до того, как он сообщил о симптомах.

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