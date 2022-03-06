Почему нельзя пить алкоголь, когда вы нервничаете

Почему нельзя пить алкоголь, когда вы нервничаетеИ что поможет в этом случае
Некоторые люди приходят к бутылке на фоне стресса, чтобы затуманить свое сознание. Но тут есть проблема: если "перекрывать" свое сознание различными психоактивными веществами, то вы получите временный эффект. Рано или поздно человеку для достижения эффекта придется "погружаться" в эти психоактивные вещества все дальше. В итоге бороться придется с двумя вещами: и со страхами, и с зависимостью
Помимо этого, таким образом можно, наоборот, усилить чувство тревоги, истерии и паранойи. По его словам, есть ряд препаратов, которые позволят вам успокоиться без последствий: безрецептурные, их легко порекомендует фармацевт в аптеке, либо сильнодействующие препараты, которые может выписать врач-психиатр.
Нурисламов предупреждает, что к специалистам обращаться стоит сразу, если уровень тревоги выше, чем вы можете выдержать.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.