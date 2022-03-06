Почему нельзя пить алкоголь, когда вы нервничаете

Помимо этого, таким образом можно, наоборот, усилить чувство тревоги, истерии и паранойи. По его словам, есть ряд препаратов, которые позволят вам успокоиться без последствий: безрецептурные, их легко порекомендует фармацевт в аптеке, либо сильнодействующие препараты, которые может выписать врач-психиатр.

Нурисламов предупреждает, что к специалистам обращаться стоит сразу, если уровень тревоги выше, чем вы можете выдержать.

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