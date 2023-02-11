Почему ночные перекусы заставляют вас полнеть

Специалист назвала три причины, по которым ваша привычка перекусывать поздним вечером может препятствовать похудению. Во-первых, вы потребляете больше калорий, которые не нужны большинству людей в это время суток, и ваше тело не может использовать эту энергию, поэтому она откладывается в виде жира.

Во-вторых, более тяжёлая пища с высоким содержанием жиров может занять больше времени для переваривания, что способно нарушить сон. В-третьих, мы все знаем, что продукты, к которым нас тянет поздно ночью, — это не морковь и сельдерей. Мы ищем сытную, высококалорийную пищу. От такой, конечно, стоит держаться подальше без необходимости.