Почему ночью вечно возникает желание чем-то заняться вместо сна

Тем не менее есть несколько способов решить эту проблему. В научной литературе выделяется множество методов борьбы с прокрастинацией в целом. Среди них - развитие саморегуляции (к примеру, развитие навыков управления временем, установление определённого времени отхода ко сну) и когнитивно-поведенческие техники (избавление от моделей мышления, которые поддерживают откладывание сна).