Почему ночью вечно возникает желание чем-то заняться вместо сна

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Почему ночью вечно возникает желание чем-то заняться вместо снаНапример, досмотреть сериал
Замечали ли вы, что желание посмотреть или попробовать что-то новое появляется нередко поздно вечером - перед сном? Причём обычно - после напряжённого рабочего дня. С чем это может быть связано с точки зрения науки?
Существуют научные исследования, в ходе которых специалисты изучали откладывание сна человеком на более позднее время. В целом учёные полагают, что это объясняется бессонницей и слабым самоконтролем у человека.
Тем не менее есть несколько способов решить эту проблему. В научной литературе выделяется множество методов борьбы с прокрастинацией в целом. Среди них - развитие саморегуляции (к примеру, развитие навыков управления временем, установление определённого времени отхода ко сну) и когнитивно-поведенческие техники (избавление от моделей мышления, которые поддерживают откладывание сна).