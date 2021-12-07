Почему «нормам» в медицинских анализах нельзя полностью доверять

По мнению автора, существует ряд причин, по которым «нормам» в анализах нельзя доверять. Во-первых, формируются они на основе «простых» условно здоровых людей, которые нерегулярно питаются и в целом ведут не самый здоровый образ жизни. Иногда такие «нормальные» значения могут казаться странными: к примеру, в России «норма» селена в крови расположена в зоне повышенной смертности.

Во-вторых, создаются такие «нормы» на основе очень маленьких выборок. Поэтому для одного и того же параметра различные лаборатории могут иметь разные «нормы».