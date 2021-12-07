Почему «нормам» в медицинских анализах нельзя полностью доверять

Почему «нормам» в медицинских анализах нельзя полностью доверятьОбъясняет пользователь «Хабра»
По мнению автора, существует ряд причин, по которым «нормам» в анализах нельзя доверять. Во-первых, формируются они на основе «простых» условно здоровых людей, которые нерегулярно питаются и в целом ведут не самый здоровый образ жизни. Иногда такие «нормальные» значения могут казаться странными: к примеру, в России «норма» селена в крови расположена в зоне повышенной смертности.
Во-вторых, создаются такие «нормы» на основе очень маленьких выборок. Поэтому для одного и того же параметра различные лаборатории могут иметь разные «нормы».
Какие «нормы» необходимо установить и каким образом? Как отмечает автор, нужно при их формировании опираться на результаты анализов и исследований идеально здоровых людей, а не условно здоровых, как сейчас. Правда, научных трудов, связанных с такими «идеально здоровыми» пациентами, сейчас крайне мало.
Выше представлена таблица, где указаны примерные значения, в соответствии с которыми нужно расшифровывать анализы. Как подчёркивает пользователь, если человек ведёт «разумный образ жизни», то его показатели должны быть в зелёной зоне или за её пределами. Те параметры, которые с возрастом увеличиваются, должны находиться около нижней границы «норм» или быть меньше. А те характеристики, которые со временем снижаются, должны входить в верхнюю часть диапазона. Кроме того, имеет смысл ориентироваться на показатели детского тела, поскольку оно ещё не так сильно «поношено».