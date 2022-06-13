Почему носить тапочки дома вредно для здоровья

Лучше всего же дома, по мнению эксперта надевать «поддерживающую обувь со шнуровкой». Босиком тоже лучше не ходить.

В целом из-за тапочек, если их носить постоянно, на пальцы ног оказывается сильное давление. Это может привести к деформациям пальцев. Например, к появлению молоткообразных пальцев, бурсита.

Национальная служба здравоохранения Великобритании объясняет, что молоткообразные пальцы представляют собой случаи, когда суставы пальцев ног сгибаются, указывая вверх. На ранних стадиях это можно исправить, но через какое-то время пальцы могут затвердеть навсегда. Могут возникнуть и мозоли, которые будут сильно болеть.

Бурсит - это костные «шишки». Они возникают по бокам ступней, а единственный вариант избавиться от них - операция.

Эксперт предупредил, что частое хождение в тапочках способно привести к тому, что кожа на подушечках стоп станет жёсткой. Также он добавил, что отрицательно влияют тапки на состояние не только стоп, но и лодыжек, коленей, бёдер, спины, шеи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.