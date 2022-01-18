Почему нужно есть виноград: пять полезных свойств фрукта

Результаты исследования, проведённого учёными из Калифорнийского университета, показали, что при употреблении винограда микробиом кишечника становится более разнообразным, снижается уровень холестерина, а также риск сердечных приступов, инсультов. Подробнее об этих и других свойствах винограда - ниже.

Понижение холестерина. Такое возможно при регулярном употреблении фрукта. Общий холестерин при этом снижается на 6,1 процента, холестерин ЛПНП - на 5,9 процента. Также уменьшилась на 40,9 процента и трансформация холестерина в желчные кислоты и стероидные гормоны. Как известно, повышенный холестерин может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.