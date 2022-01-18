Почему нужно есть виноград: пять полезных свойств фрукта

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Почему нужно есть виноград: пять полезных свойств фруктаОб этом пишет издание Al Arabiya
Согласно недавнему исследованию учёных из Калифорнийского университета, виноград способен снизить холестерин, предотвратить возникновение инфаркта, инсульта. И это ещё не всё. О других свойствах продукта - в материале.
Результаты исследования, проведённого учёными из Калифорнийского университета, показали, что при употреблении винограда микробиом кишечника становится более разнообразным, снижается уровень холестерина, а также риск сердечных приступов, инсультов. Подробнее об этих и других свойствах винограда - ниже.
- Понижение холестерина. Такое возможно при регулярном употреблении фрукта. Общий холестерин при этом снижается на 6,1 процента, холестерин ЛПНП - на 5,9 процента. Также уменьшилась на 40,9 процента и трансформация холестерина в желчные кислоты и стероидные гормоны. Как известно, повышенный холестерин может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
- Источник антиоксидантов. Виноград, как и яблоки и другие фрукты, в своём составе содержит различные антиоксиданты. В том числе полифенолы. Названные соединения помогают улучшить кровообращение. Кроме того, эти вещества регулируют уровень сахара в крови, давление, а также делают меньше хронические воспаления, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
- Полезный фрукт для здоровья сердца. Благодаря винограду увеличивается разнообразие микробиома кишечника.
- Нормализация артериального давления. Это подтверждает исследование, которое было проведено учёными из Северной Ирландии и Германии. Компоненты, благодаря которым так происходит, - флавоноиды.
- Снижение вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Американские учёные из Мичиганского университета в 2010 доказали, что при съедании винограда мышами у них наблюдалось более низкое давление, в целом работа сердца улучшилась, а также в сердце и в крови почти исчезли воспаления.
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Источник: ИноСМИ