Почему одни люди без проблем спят всю ночь, а другие постоянно просыпаются

Почему одни люди без проблем спят всю ночь, а другие постоянно просыпаютсяВот что по этому поводу говорит наука
Некоторых из нас будит даже малейший шум, а другие могут спокойно спать и во время завывания сирены. Сейчас учёным мало известно по поводу того, почему люди по-разному реагируют на шумы и другие раздражители во время сна.
Определённую роль в том, насколько чутко вы спите, могут играть генетика, образ жизни, неявленные нарушения здоровья. Также некоторые исследования показывают, что на это могут влиять различия в активности мозговых волн во время сна.
Тем не менее наверняка можно сказать одно: количество и качество сна, который вы получаете, важны для вашего здоровья.
Каждый из нас в течение ночи должен переключаться между лёгким и глубоким сном. Известно, что эти циклы быстрого и медленного сна повторяются каждые 90 минут. Медленный сон (сон с медленным движением глаз) состоит из трёх стадий. Первая - это фаза между бодрствованием и сном. Она считается поверхностным сном. Более глубокий сон начинается во время второй стадии, когда дыхание и пульс замедляются, а температура тела падает. Третья стадия медленного сна - медленноволновой сон. В это время дыхание замедляется, мышцы расслабляются, происходит рост и восстановление тканей.
Далее наступает быстрый сон. На этом этапе глаза быстро перемещаются из стороны в сторону. Также мозговая активность, частота сердечных сокращений и кровяное давление человека аналогичны состоянию бодрствования. Во время этой стадии сна возникает наибольшее количество сновидений, а также происходят важные этапы консолидации памяти.
В целом, согласно науке, люди с возрастом меньше времени проводят в медленноволновой и быстрой стадиях сна и больше - в более лёгких его стадиях.
При этом то, сколько времени человек проводит в лёгком или глубоком сне в течение ночи, может сильно варьироваться от человека к человеку и от ночи к ночи. Также количество глубокого сна не всегда связано с общим количеством сна. К примеру, тот, кто спит 8 часов в сутки, может меньше времени проводить в медленном и глубоком сне, чем тот, кто спит 6 часов.
Если вы не чувствуете себя отдохнувшим после сна и думаете, что это связано с тем, что вы спите чутко, обратите внимание на определённые факторы. Это употребление алкоголя перед сном или в больших количествах, непостоянный график сна. Они помогут вам помешать глубоко заснуть. Способствовать поверхностному сну может и обструктивное апноэ во сне, так как вы будете просыпаться ночью из-за нарушения дыхания.
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