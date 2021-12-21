Почему одни переносят коронавирус тяжело, а другие – легко

Известно, что 80 до 90 процентов заражённых коронавирусом переносят его легко, в то же время у 10-20 процентов пациентов, наоборот, болезнь протекает в тяжёлой форме. Для того чтобы лучше понять, почему так происходит, учёные из лаборатории Ричарда Флавелла из Йельского университета провели несколько экспериментов на мышах. При этом важно, что исследователям удалось мышей «гуманизировать», то есть сделать их иммунную систему похожей на человеческую. Все полученные результаты были опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

В ходе исследования выяснилось, что причина возникновения тяжёлой формы коронавируса может заключаться в противовирусной воспалительной реакции организма на сам вирус. Кроме того, если говорить о двух популярных методах лечения инфекции (применение антител либо приём стероида «Дексаметазон»), то они наиболее эффективны на разных стадиях болезни. Антитела - на ранней стадии, стероид - на поздней.