Почему ограничивать себя в питании — вредно

Так, потребление слишком малого количества калорий замедляет метаболизм и приводит к потере мышечной массы. Сначала вы быстро похудеете, но потом ваше тело начнёт «удерживать каждую калорию», предупреждают эксперты.

Помимо того, что в целом вы едите меньше, вы больше не получаете достаточного количества питательных веществ и витаминов, которые могут содержаться в здоровой пище. А ещё ограничения в пище могут повлиять на вашу социальную жизнь. Например, вы лишний раз не пойдёте с друзьями в кафе.

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