Почему опасно есть много продуктов для повышения сексуального влечения

Специалист отметил, что на сексуальное поведение человека влияет множество факторов. Порой люди склонны верить, что афродизиаки помогут им увеличить влечение. Кульгавчук заявил, что действительно, некоторые продукты могут улучшать «психическое здоровье, энергетический потенциал, несколько усиливать сексуальное влечение, сексуальное желание». Но эффект тут незначительный, говорит врач. Частично афродизиаки оказывают и психологическое воздействие — человек, поверивший в их силу, может начать предвкушать успех.

Кульгавчук предупредил, что при употреблении большого количества продуктов-афродизиаков могут возникать «определённые казусы». Если есть слишком много непривычной пищи, может возникнуть расстройство желудочно-кишечного тракта.