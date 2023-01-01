Почему опасно использовать алкоголь, как снотворное

При употреблении алкоголя вещество всасывается из желудка в кровь, ферменты в печени метаболизируют алкоголь в течение ночи. “Во время этой процедуры алкоголь все еще циркулирует в организме, что приводит к нарушениям сна и плохому качеству сна”, – уточняет врач.

Под воздействием алкоголя организм может сразу перейти в фазу глубокого сна, что приводит к нарушению первых двух циклов быстрого сна. В конечном итоге, вызывая у человека чувство усталости после пробуждения, независимо от продолжительности пребывания в постели.

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