Почему опасно использовать алкоголь, как снотворное

Почему опасно использовать алкоголь, как снотворноеОбъясняет врач
Алкоголь нежелательно использовать в качестве снотворного. Ирина Андреева, терапевт, в интервью “Медик Форум” рассказала о негативном влиянии чрезмерного употребления алкоголя на сон. Именно поэтому, использование алкоголя в качестве, по мнению врача, является большой ошибкой.
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При употреблении алкоголя вещество всасывается из желудка в кровь, ферменты в печени метаболизируют алкоголь в течение ночи. “Во время этой процедуры алкоголь все еще циркулирует в организме, что приводит к нарушениям сна и плохому качеству сна”, – уточняет врач.
Под воздействием алкоголя организм может сразу перейти в фазу глубокого сна, что приводит к нарушению первых двух циклов быстрого сна. В конечном итоге, вызывая у человека чувство усталости после пробуждения, независимо от продолжительности пребывания в постели.
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