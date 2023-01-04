Почему опасно класть смартфон под подушку перед сном

Каждый мобильный телефон во время своей работы излучает электромагнитное поле высокочастотного диапазона, сообщает эксперт, “это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями”.

Он отметил, что человеческий мозг чрезвычайно чувствителен и подвержен воздействию электромагнитного излучения, которое как раз и испускает телефон. Гуськов посоветовал во время сна класть аппарат не на прикроватную тумбочку, а еще дальше, чтобы расстояние от смартфона до человека было как можно больше.

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