Почему опасно класть смартфон под подушку перед сном

Почему опасно класть смартфон под подушку перед сномДержите его как можно дальше
Смартфон под подушкой опасен для мозга из-за электромагнитного поля. Андрей Гуськов, заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора, предупредил, что лежащий под подушкой телефон во время сна опасен для здоровья, сообщают “РИА Новости”. Так как устройство излучает электромагнитное поле, которое негативно влияет на мозг.
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Каждый мобильный телефон во время своей работы излучает электромагнитное поле высокочастотного диапазона, сообщает эксперт, “это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями”.
Он отметил, что человеческий мозг чрезвычайно чувствителен и подвержен воздействию электромагнитного излучения, которое как раз и испускает телефон. Гуськов посоветовал во время сна класть аппарат не на прикроватную тумбочку, а еще дальше, чтобы расстояние от смартфона до человека было как можно больше.
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