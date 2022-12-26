Почему опасно пить кофе натощак

Хотя за счёт выработки гормона стресса человеку может казаться, что он способен сделать всё что угодно, это вредно для организма. В особенности для женского организма.

Если всё-таки вы хотите выпить с утра кофе, то перед этим съешьте что-нибудь.

Кроме того, научные исследования показывают, что на женщин и на мужчин кофе всё же влияет по-разному. Так, кофе на основе эспрессо (флэт уайт, американо) способствует повышению холестерина, причём больше у мужчин, чем у женщин. Мужчинам рекомендуется пить кофе, сделанный в кофеварке с фильтром.

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