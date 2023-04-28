Почему опасно пить сырое молоко

Почему опасно пить сырое молокоОтвет на этот вопрос нашли для себя дети в Теннесси
Ребенок в штате Теннесси провел 27 дней в больнице после того, как выпил сырое молоко. И это не единственный пострадавший. Прямая продажа сырого молока запрещена в Теннесси из-за опасности распространения смертельно опасных патогенов из непастеризованных молочных продуктов.
Коровник всего обслуживал 125 семей. После сообщений о заболевших младенцах сотрудники здравоохранения штата начали расследование вспышки и связались с фермой, которая находилась в сельской местности и не имела ни телефона, ни электричества.
В пробах, взятых на ферме, была обнаружена кишечная палочка, которая генетически совпадала со штаммами, обнаруженными у одного из заболевших младенцев. Один из заболевших младенцев едва не умер и нуждался в гемодиализе во время месячного пребывания в больнице, но, к счастью, выздоровел.
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