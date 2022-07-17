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Почему опасно спать с включенным телевизором

Или светом
Каждый из нас хоть раз засыпал с включенным телевизором (или светом) в комнате. Однако это не самое полезное занятие, о чем в беседе с Ura.news рассказала врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Дарья Лебедева.
Почему опасно спать с включенным телевизором

По словам врача, такая практика нарушает биологические часы организма, что приводит к трудностям с засыпанием и пробуждением. А такой неполноценный сон может приводить ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям и не только.

Отсутствие качественного сна может приводить к плачевным последствиям. Увеличивается выработка грелина (гормона голода), в результате чего человек хочет больше есть, он набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний … Примерно треть жизни мы спим и за счет этого восстанавливаем ресурсы нашего организма. Во сне происходит его очистка от различных токсинов, вырабатываются антитела. Без нормального сна у человека нарушается процесс выработки таких важных гормонов, как мелатонин (гормон сна), соматотропин (гормон роста), лептин (гормон, подавляющий аппетит)

Врач-сомнолог
Дарья Лебедева

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