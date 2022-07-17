Почему опасно спать с включенным телевизором

Отсутствие качественного сна может приводить к плачевным последствиям. Увеличивается выработка грелина (гормона голода), в результате чего человек хочет больше есть, он набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний … Примерно треть жизни мы спим и за счет этого восстанавливаем ресурсы нашего организма. Во сне происходит его очистка от различных токсинов, вырабатываются антитела. Без нормального сна у человека нарушается процесс выработки таких важных гормонов, как мелатонин (гормон сна), соматотропин (гормон роста), лептин (гормон, подавляющий аппетит)