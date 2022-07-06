Почему опасно употреблять лекарства в жару

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Почему опасно употреблять лекарства в жаруИ чего нужно избегать людям с больным сердцем
С каждым годом летняя жара бьет рекорды. В такие моменты стоит быть аккуратнее, особенно тем, кто употребляет лекарства на постоянной основе, о чем сообщил РИА Новости заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева.
В жаркую погоду пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть особенно внимательными к своему организму, ведь под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, по-другому могут действовать лекарственные препараты, с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам
Анастасия Лебедева
Заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы
Учитывая все вышесказанное, кардиолог советует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару чаще находиться в прохладном помещении, избегая высоких температур.
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