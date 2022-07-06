Почему опасно употреблять лекарства в жару

В жаркую погоду пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть особенно внимательными к своему организму, ведь под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, по-другому могут действовать лекарственные препараты, с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам