Почему переболевшие «омикроном» люди через месяц вновь заражаются ковидом: объясняет врач

Почему переболевшие «омикроном» люди через месяц вновь заражаются ковидом: объясняет врачПишет об этом издание «Лайф»
По словам врача Антона Ершова, люди способны и во второй раз заразиться тем же штаммом - «омикроном». Симптомы пациентов (причём многих из них), которые через месяц вновь заболели, подтверждают, что это и есть африканский вариант SARS-Cov-2.
Специалист добавляет: повторное заражение объясняется тем, что стойкого иммунитета после «омикрона» у человека не образуется. А главная особенность этого варианта коронавируса - он по большей части размножается на слизистых верхних дыхательных путей и не попадает в бронхи, лёгкие. Поэтому он так устойчив к антителам.
Вместе с тем при первом заражении «омикроном» у людей болезнь протекает так же, как и и при ОРВИ, при втором же - ещё легче. К примеру, если сначала заболевание длилось три-четыре дня, то во время повторного заражения - всего один-два дня.
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