Почему переболевшие «омикроном» люди через месяц вновь заражаются ковидом: объясняет врач

По словам врача Антона Ершова, люди способны и во второй раз заразиться тем же штаммом - «омикроном». Симптомы пациентов (причём многих из них), которые через месяц вновь заболели, подтверждают, что это и есть африканский вариант SARS-Cov-2.

Специалист добавляет: повторное заражение объясняется тем, что стойкого иммунитета после «омикрона» у человека не образуется. А главная особенность этого варианта коронавируса - он по большей части размножается на слизистых верхних дыхательных путей и не попадает в бронхи, лёгкие. Поэтому он так устойчив к антителам.