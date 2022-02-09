Почему перед приёмом витаминов нужно посоветоваться с врачом и к каким болезням могут привести такие добавки

Почему перед приёмом витаминов нужно посоветоваться с врачом и к каким болезням могут привести такие добавкиОтвечает доктор Беррин Пехливан
Витамины нужно принимать лишь после консультации врача. Именно специалист сможет точно установить, каких веществ в организме не хватает, и назначить необходимые добавки. Более того, по словам профессора Беррин Пехливан, научные исследования доказывают, что такой бесконтрольный приём может вызвать рак.
Так, согласно результатам одного недавнего исследования, если человек курит и одновременно пьёт витамины А или В, то у него с большей вероятностью разовьётся рак лёгких. То же самое касается витамина С, кофермента Q. В другом же исследовании сообщается, что люди с раком молочной железы при приёме добавок более склонны к рецидиву болезни.
Кроме того, некоторые витаминные добавки при коронавирусе могут разрушительно влиять на лёгкие.
И это не всё. Просто для укрепления иммунитета принимать витамины нельзя. Добавки назначаются людям с нарушением всасывания витамина В12, с дефицитом каких-либо веществ, беременным. В ином случае у человека могут возникнуть нарушения функций печени, рвота, тошнота, кровотечение. Если иммунная система в норме и хронических болезней нет, то дополнительные витамины лишь будут нарушать её работу.
Также нельзя забывать о том, что организм каждого человека - индивидуален. Поэтому если одному пациенту какой-то витамин может помочь, то другому - навредить. необходимо всегда сначала советоваться с врачом перед началом приёма таких добавок.
Наконец, в период пандемии витаминные добавки стали применять без назначения врача всё чаще. Но на самом деле исследования, которые проводятся в последние годы, говорят о том, что добавки могут даже нанести вред организму в отличие от витаминов, которые поступают из продуктов питания.
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