Почему перед приёмом витаминов нужно посоветоваться с врачом и к каким болезням могут привести такие добавки

Витамины нужно принимать лишь после консультации врача. Именно специалист сможет точно установить, каких веществ в организме не хватает, и назначить необходимые добавки. Более того, по словам профессора Беррин Пехливан, научные исследования доказывают, что такой бесконтрольный приём может вызвать рак.

Так, согласно результатам одного недавнего исследования, если человек курит и одновременно пьёт витамины А или В, то у него с большей вероятностью разовьётся рак лёгких. То же самое касается витамина С, кофермента Q. В другом же исследовании сообщается, что люди с раком молочной железы при приёме добавок более склонны к рецидиву болезни.

Кроме того, некоторые витаминные добавки при коронавирусе могут разрушительно влиять на лёгкие.