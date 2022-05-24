Почему плавать летом может быть опасно для здоровья

В результате указанного выше случае из 15 детей - 13 понадобилась медицинская помощь, а шесть человек даже были госпитализированы с воспалением толстой кишки и тяжёлой формой диареи.

Обычно хлор убивает бактерии E. coli и C. difficile. Однако в этом бассейне автоматический хлоратор был сломан. В итоге бактерии стали размножаться.

Лучший метод избежать попадания таких бактерий в воду - это отказ от плавания во время диареи. Также необходимо мыть руки до и после купания. Помимо этого, доктор Марк Сигел и Молли Нейс советуют перед заходом в воду принимать душ в течение как минимум 60 секунд, не глотать воду, не писать и не какать туда, проверять подгузники детей каждый час, менять подгузники как можно дальше от бассейна, протереть уши полотенцем после купания.

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