Почему полезно ежедневно подниматься пешком на пятый этаж

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Почему полезно ежедневно подниматься пешком на пятый этажЕсли, конечно, есть такая возможность
Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан объяснила, почему полезно ходить каждый день по лестнице на пятый этаж вместо того, чтобы пользоваться лифтом.
По словам врача, такая ежедневная ходьба по лестнице повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу. Кроме того, эта привычка предупреждает ожирение и улучшает тонус мышц, увеличивает объём легких и продлевает жизнь.
Врач утверждает, что у мужчин, которые поднимаются по лестнице пять раз в течение дня, на 30% ниже риск инсульта. Про женщин она такие данные не дала, но заявила, что ходьба по лестнице считается одним из самых простых и эффективных способов похудения, поддержания идеального веса.
Специалист отметила, что перед отказом от использования лифта стоит проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с коленями и суставами, варикозным расширением вен и гипертонией.
Источник: РИА Новости