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Почему полезно ежедневно подниматься пешком на пятый этаж

Если, конечно, есть такая возможность
Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан объяснила, почему полезно ходить каждый день по лестнице на пятый этаж вместо того, чтобы пользоваться лифтом.
Почему полезно ежедневно подниматься пешком на пятый этаж

По словам врача, такая ежедневная ходьба по лестнице повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу. Кроме того, эта привычка предупреждает ожирение и улучшает тонус мышц, увеличивает объём легких и продлевает жизнь.

Врач утверждает, что у мужчин, которые поднимаются по лестнице пять раз в течение дня, на 30% ниже риск инсульта. Про женщин она такие данные не дала, но заявила, что ходьба по лестнице считается одним из самых простых и эффективных способов похудения, поддержания идеального веса.

Специалист отметила, что перед отказом от использования лифта стоит проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с коленями и суставами, варикозным расширением вен и гипертонией.

Источник: РИА Новости
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