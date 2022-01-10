Почему полезно ежедневно подниматься пешком на пятый этаж

По словам врача, такая ежедневная ходьба по лестнице повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу. Кроме того, эта привычка предупреждает ожирение и улучшает тонус мышц, увеличивает объём легких и продлевает жизнь.

Врач утверждает, что у мужчин, которые поднимаются по лестнице пять раз в течение дня, на 30% ниже риск инсульта. Про женщин она такие данные не дала, но заявила, что ходьба по лестнице считается одним из самых простых и эффективных способов похудения, поддержания идеального веса.

Специалист отметила, что перед отказом от использования лифта стоит проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с коленями и суставами, варикозным расширением вен и гипертонией.