Почему полезно пить кофе по утрам

Почему полезно пить кофе по утрамИ какими полезными свойствами он обладает
Благодаря кофеину, хлорогеновой кислоте, полифенолам и прочим соединениям кофе положительно влияет на организм. Так, кофеин позволяет быстрее проснуться, снижает утомляемость, оказывает мочегонное, стимулирующее (снижает аппетит) и жиросжигающее действие. Полифенолы уменьшают усталость, препятствуют развитию рака, накоплению жира, всасыванию сахара, защищают от вирусных инфекций, обладают антиоксидантным эффектом. Никотиновая кислота снижает холестерин, предотвращает возникновение атеросклероза.
Однако этот напиток лучше всего употреблять утром. Связано этом с тем, что он помогает проснуться и «запустить» работу организма. Таким образом у человека настраиваются «внутренние часы». А вот вечером от кофе стоит отказаться из-за вероятности замедления этих «внутренних часов», что в дальнейшем не очень хорошо скажется на здоровье.