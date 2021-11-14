Почему полезно пить кофе по утрам

Однако этот напиток лучше всего употреблять утром. Связано этом с тем, что он помогает проснуться и «запустить» работу организма. Таким образом у человека настраиваются «внутренние часы». А вот вечером от кофе стоит отказаться из-за вероятности замедления этих «внутренних часов», что в дальнейшем не очень хорошо скажется на здоровье.