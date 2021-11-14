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Почему полезно пить кофе по утрам

И какими полезными свойствами он обладает
Кофе содержит большое количество важных для организма веществ. Но особенно полезен этот напиток утром. Почему - рассказывается в статье японского издания Yahoo News Japan.
Почему полезно пить кофе по утрам

Благодаря кофеину, хлорогеновой кислоте, полифенолам и прочим соединениям кофе положительно влияет на организм. Так, кофеин позволяет быстрее проснуться, снижает утомляемость, оказывает мочегонное, стимулирующее (снижает аппетит) и жиросжигающее действие. Полифенолы уменьшают усталость, препятствуют развитию рака, накоплению жира, всасыванию сахара, защищают от вирусных инфекций, обладают антиоксидантным эффектом. Никотиновая кислота снижает холестерин, предотвращает возникновение атеросклероза.

Почему полезно пить кофе по утрам

Однако этот напиток лучше всего употреблять утром. Связано этом с тем, что он помогает проснуться и «запустить» работу организма. Таким образом у человека настраиваются «внутренние часы». А вот вечером от кофе стоит отказаться из-за вероятности замедления этих «внутренних часов», что в дальнейшем не очень хорошо скажется на здоровье.

Источник: ИноСМИ
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