Почему помидоры нужно есть каждый день: шесть их преимуществ для здоровья

Заряд антиоксидантов. Эти вещества помогают бороться со свободными радикалами, которые ускоряют старение, способствуют развитию рака, болезней сердца. Больше всего в помидорах антиоксиданта ликопина. Для его лучшего усвоения употребляйте вместе с помидорами продукты, богатые жирами.

Получение калия. Известно, что он помогает в снижении кровяного давления. Кроме того, исследования показывают, что потребление калия связано с более низким риском развития болезней сердца, возникновения инсульта, ишемической болезни сердца.

Снижение риска повреждения кожи солнцем. Всё потому, что томаты богаты каротиноидами, которые защищают кожу от солнечных лучей.