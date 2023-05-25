Почему помидоры нужно есть каждый день: шесть их преимуществ для здоровья

Почему помидоры нужно есть каждый день: шесть их преимуществ для здоровьяЭто подтверждают учёные
Помидоры - пища не для всех. На них у людей нередко возникает аллергия. Но вот какими полезными для организма свойствами эти продукты обладают.
Заряд антиоксидантов. Эти вещества помогают бороться со свободными радикалами, которые ускоряют старение, способствуют развитию рака, болезней сердца. Больше всего в помидорах антиоксиданта ликопина. Для его лучшего усвоения употребляйте вместе с помидорами продукты, богатые жирами.
Получение калия. Известно, что он помогает в снижении кровяного давления. Кроме того, исследования показывают, что потребление калия связано с более низким риском развития болезней сердца, возникновения инсульта, ишемической болезни сердца.
Снижение риска повреждения кожи солнцем. Всё потому, что томаты богаты каротиноидами, которые защищают кожу от солнечных лучей.
Улучшение настроения. В исследовании 2013 года, опубликованном в The Journal of Affective Disorders, говорится, что участники старше 70 лет, которые ели помидоры от двух до шести раз в неделю, на 46% сообщали о признаках депрессии по сравнению с теми, кто употреблял помидоры реже одного раза в неделю.
Более эффективное усвоение железа. Это происходит за счёт витамина С в составе помидоров.
Более быстрое заживление ран. Витамин С, которого много в помидорах, нужен для выработки коллагена. Коллаген - это белок, способствующий заживлению ран.
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