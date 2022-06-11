Почему после еды опасно лежать

К тому же во время приема пищи врач советует лучше прожевывать пищу, потому что чем тщательнее вы это сделаете, тем лучше еда соединится со слюной и в процессе пищеварения легче переварится. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.