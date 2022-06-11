Почему после еды опасно лежать

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Почему после еды опасно лежатьИ кому это наиболее нежелательно делать
После плотного обеда иногда так хочется просто прилечь. Но врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко не советует так делать – она объяснила, какое положение следует принимать после приема пищи, чтобы вы смогли избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.
Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение – может возникнуть изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе. Дискомфорт также возникает, если человек решает наклоняться после приема пищи.
У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому
Наталья Марченко
Врач-гастроэнтеролог
К тому же во время приема пищи врач советует лучше прожевывать пищу, потому что чем тщательнее вы это сделаете, тем лучше еда соединится со слюной и в процессе пищеварения легче переварится. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.