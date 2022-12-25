Почему после покупки новой одежды её обязательно нужно стирать

Почему после покупки новой одежды её обязательно нужно стиратьНо делать это необходимо правильно
Многие из нас после покупки новой одежды сразу же её надевают и начинают носить. Однако делать так не стоит. И вот почему.
Фото: Good Housekeeping
Существует несколько причин, почему новую одежду перед тем, как начинать носить, нужно постирать. Прежде всего, для пошива одежды берётся много ткани, в которую при окрашивании добавляют красили, различные химические вещества. Из-за этих веществ, если вещь не постирать, может возникнуть раздражение кожи или зуд.
Кроме того, даже уже готова вещь подвергается обработке. В том числе у неё отрезают торчащие нитки, её утюжат, вешают на неё бирки, упаковывают. В ходе всех этих действий на вещах остаётся пыль, грязь, бактерии. По этой причине одежду перед ноской стоит постирать.
В-третьих, перед покупкой вещь обычно примеряется. И мы никогда не знаем, сколько людей до нас её мерили. Лучше всего поэтому всё-таки одежду после покупки постирать.
Перед самой стиркой замочите вещь на некоторое время в чистой воде. Затем прополоскайте её. После этого вы можете приступать к стирке.