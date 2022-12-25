Почему после покупки новой одежды её обязательно нужно стирать

Существует несколько причин, почему новую одежду перед тем, как начинать носить, нужно постирать. Прежде всего, для пошива одежды берётся много ткани, в которую при окрашивании добавляют красили, различные химические вещества. Из-за этих веществ, если вещь не постирать, может возникнуть раздражение кожи или зуд.

Кроме того, даже уже готова вещь подвергается обработке. В том числе у неё отрезают торчащие нитки, её утюжат, вешают на неё бирки, упаковывают. В ходе всех этих действий на вещах остаётся пыль, грязь, бактерии. По этой причине одежду перед ноской стоит постирать.