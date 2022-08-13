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Почему правильное питание не поможет вам бросить курить

И что делать, если не получается бросить вредную привычку
Многие люди считают, что правильное питание может помочь им бросить курить, однако с этим не согласен эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. Он развеял этот миф в беседе с Ura.news.
Почему правильное питание не поможет вам бросить курить

По его словам, этот способ не является действенным.

Наверняка многие слышали, что бросание курить сопровождается набором веса, часто весьма значительным. Причина обычно банальна: люди начинают заедать стресс из-за отказа от ритуала, который приносил удовольствие. Поедая что-то вкусное, люди стараются с помощью еды также получить удовольствие и заменить одно другим. К сожалению, никакая полезная еда тут не поможет. Ее просто много не съесть по разным причинам

Алексей Калинчев
Эндокринолог, нутрициолог, диетолог

Помимо этого он заявил, что некоторые курильщики не могут сами справиться со своей зависимостью. Поэтому Калинчев посоветовал им как можно скорее обратиться за помощью к наркологу, он обязательно поможет им разобраться с данной проблемой.

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