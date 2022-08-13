Почему правильное питание не поможет вам бросить курить

Почему правильное питание не поможет вам бросить куритьИ что делать, если не получается бросить вредную привычку
По его словам, этот способ не является действенным.
Наверняка многие слышали, что бросание курить сопровождается набором веса, часто весьма значительным. Причина обычно банальна: люди начинают заедать стресс из-за отказа от ритуала, который приносил удовольствие. Поедая что-то вкусное, люди стараются с помощью еды также получить удовольствие и заменить одно другим. К сожалению, никакая полезная еда тут не поможет. Ее просто много не съесть по разным причинам
Помимо этого он заявил, что некоторые курильщики не могут сами справиться со своей зависимостью. Поэтому Калинчев посоветовал им как можно скорее обратиться за помощью к наркологу, он обязательно поможет им разобраться с данной проблемой.
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