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Почему при лечении кашля торопиться не стоит

По крайней мере при выборе лекарства
Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова рассказала почему не стоит лечить кашель, не обратившись к врачу, и чем это грозит.
Почему при лечении кашля торопиться не стоит

Одной из ошибок Кожевникова называет ошибочное определение природы кашля, многие сразу думают, что он вызван простудными заболеваниями. А потом начинают принимать отхаркивающие препараты, без консультации у врача. Она отмечает, что кашель может быть признаком и других патологий.

Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину

Александра Кожевникова
Врач-терапевт

Врач уточняет, что даже если кашель вызван инфекционными заболеваниями, то принимать антибиотики без той же консультации у специалиста не стоит. Потому что выбрать подходящие лекарства без нужного образования невозможно. Кожевникова объясняет это тем, что врачи не только выбирают нужные вам препараты, но и рассчитывают правильную дозу.

Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным

Александра Кожевникова
Врач-терапевт

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
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