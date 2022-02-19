Почему при лечении кашля торопиться не стоит

Почему при лечении кашля торопиться не стоитПо крайней мере при выборе лекарства
Одной из ошибок Кожевникова называет ошибочное определение природы кашля, многие сразу думают, что он вызван простудными заболеваниями. А потом начинают принимать отхаркивающие препараты, без консультации у врача. Она отмечает, что кашель может быть признаком и других патологий.
Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину
Врач уточняет, что даже если кашель вызван инфекционными заболеваниями, то принимать антибиотики без той же консультации у специалиста не стоит. Потому что выбрать подходящие лекарства без нужного образования невозможно. Кожевникова объясняет это тем, что врачи не только выбирают нужные вам препараты, но и рассчитывают правильную дозу.
Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.