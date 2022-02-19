Почему при лечении кашля торопиться не стоит

Врач уточняет, что даже если кашель вызван инфекционными заболеваниями, то принимать антибиотики без той же консультации у специалиста не стоит. Потому что выбрать подходящие лекарства без нужного образования невозможно. Кожевникова объясняет это тем, что врачи не только выбирают нужные вам препараты, но и рассчитывают правильную дозу.