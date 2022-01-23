Почему привычка дышать через рот опасна для здоровья

Почему же лучше всего дышать именно через нос, а не через рот? На самом деле воздух, который мы получаем через рот, отличается от того, что поступает в организм через нос. Когда человек дышит носом, то воздух нагревается, затем увлажняется, потом подвергается давлению, фильтруется. В результате кислорода поступает в кровь на 20 процентов больше, чем при дыхании через рот.

Помимо этого, согласно результатам исследования 1996 года, при дыхании через нос также повышается выносливость организма, снижается напряжённость.

Также при дыхании через нос гораздо меньше шансов подхватить болезнь. По словам специалиста, именно нос защищает в процессе дыхания от вирусов и бактерий. При дыхании через рот заболеть оказывается проще.

Положительное влияние оказывает дыхание через нос и в ночное время. В этом случае качество сна заметно улучшается.

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