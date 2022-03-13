Почему раньше косметика была радиоактивной и как она влияла на здоровье женщин

В Париже в 1933 году начал производиться особый крем. Производитель заявлял, что этот продукт может укрепить мышцы лица, улучшить кровообращение, помогает избавиться от морщин, уменьшить количество жира. Косметическая линия, в которую входило это средство, называлась Tho-Radia. При этом в состав крема входили радий и торий. Кроме крема, предлагались ещё радиоактивные мази, пудра, губная помада, мыло, лезвия для бритвы и пр.

Сам крем не принёс здоровью женщин большого вреда. В то же время продукты вроде энергетических напитков (содержащие радий) приводили к смерти. Был также энергетик Radithor, который состоял из воды и растворённом в ней радия. Он рекламировался в качестве «Лекарства от живых мертвецов» и, по словам производителей, помогал в борьбе с различными заболеваниями: например, диабетом. Из-за него умер спортсмен Эбена Байерса, который выпивал до трёх бутылок напитка ежедневно несколько лет подряд.

В результате в 1938 году президент Рузвельт подписал закон, согласно которому производители должны были доказывать безопасность лекарства перед его продажей.

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