Почему раньше косметика была радиоактивной и как она влияла на здоровье женщин

Почему раньше косметика была радиоактивной и как она влияла на здоровье женщинОбъяснили на портале «Научная Россия»
Известно, что люди начали пользоваться косметикой ещё до нашей эры. Началось это в Древнем Египте, где возникла процедура эпиляции сахарной пастой. Кроме этого, косметика могла свидетельствовать о высоком положении в обществе египтянки.
Что же касается радиоактивной косметики, то она появилась в XX веке. В то же время сам феномен радиации открыт был Анри Беккерелем в 1896 году. Однако на тот момент человечество ещё не до конца осознавало опасность такого излучения. Более того, ему приписывались магические свойства.
В Париже в 1933 году начал производиться особый крем. Производитель заявлял, что этот продукт может укрепить мышцы лица, улучшить кровообращение, помогает избавиться от морщин, уменьшить количество жира. Косметическая линия, в которую входило это средство, называлась Tho-Radia. При этом в состав крема входили радий и торий. Кроме крема, предлагались ещё радиоактивные мази, пудра, губная помада, мыло, лезвия для бритвы и пр.
Сам крем не принёс здоровью женщин большого вреда. В то же время продукты вроде энергетических напитков (содержащие радий) приводили к смерти. Был также энергетик Radithor, который состоял из воды и растворённом в ней радия. Он рекламировался в качестве «Лекарства от живых мертвецов» и, по словам производителей, помогал в борьбе с различными заболеваниями: например, диабетом. Из-за него умер спортсмен Эбена Байерса, который выпивал до трёх бутылок напитка ежедневно несколько лет подряд.
В результате в 1938 году президент Рузвельт подписал закон, согласно которому производители должны были доказывать безопасность лекарства перед его продажей.
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