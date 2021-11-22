Почему «разгон метаболизма» не помогает похудеть

Как отмечается в материале, каждому человеку нужно потреблять ежедневно определённое количество калорий. Это зависит от его образа жизни (активный или сидячий), а также от типа телосложения, количества мышечной массы, жира. Получается, что чем больше развиты мышцы, тем больше требуется энергии организму.

На скорость обмена веществ могут влиять многие факторы. Например, болезни или наличие высокой температуры. Также длительное время учёные были уверены, что метаболизм с годами замедляется. Но это оказалось не совсем так. Как сообщается в ряде исследований, опубликованных в этом году в журнале Science, с 20 до 60 лет обмен веществ остаётся по большей части стабильным.