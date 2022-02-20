Почему разгрузочные дни не помогают вам похудеть

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Почему разгрузочные дни не помогают вам похудетьИ почему это не так полезно, как может показаться
Сейчас конечно не послепраздничные дни, но порой возникает желание немного сбросить лишние килограммы, в таких случаях бывает полезно сделать себе парочку разгрузочных дней. Или нет? На этот вопрос отвечает врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.
Многие люди, по словам Кругловой, неправильно понимают смысл разгрузочных дней. Она объяснила, что такой режим питания не предполагает голодание, он про употребление ограниченного количества пищи или определенного набора продуктов.
Однако и с этим не все так радужно. Круглова отметила, что сильные ограничения в рационе питания негативно влияют на организм в целом, к тому же они формируют ограничительный тип пищевого поведения, а также приводят к “срывам и перееданию”, что, наоборот, может привести к набору веса.
Человек абсолютно не обращает внимание на свое питание, и здесь существуют высокие риски того, что он будет переедать. Поэтому с этой позиции разгрузочные дни — это не очень хороший вариант
Наталья Круглова
Диетолог
Источник: RT