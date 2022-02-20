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Почему разгрузочные дни не помогают вам похудеть

И почему это не так полезно, как может показаться
Сейчас конечно не послепраздничные дни, но порой возникает желание немного сбросить лишние килограммы, в таких случаях бывает полезно сделать себе парочку разгрузочных дней. Или нет? На этот вопрос отвечает врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.
Почему разгрузочные дни не помогают вам похудеть

Многие люди, по словам Кругловой, неправильно понимают смысл разгрузочных дней. Она объяснила, что такой режим питания не предполагает голодание, он про употребление ограниченного количества пищи или определенного набора продуктов.

Однако и с этим не все так радужно. Круглова отметила, что сильные ограничения в рационе питания негативно влияют на организм в целом, к тому же они формируют ограничительный тип пищевого поведения, а также приводят к “срывам и перееданию”, что, наоборот, может привести к набору веса.

Человек абсолютно не обращает внимание на свое питание, и здесь существуют высокие риски того, что он будет переедать. Поэтому с этой позиции разгрузочные дни — это не очень хороший вариант

Наталья Круглова
Диетолог
Источник: RT
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