Почему разгрузочные дни не помогают вам похудеть

И почему это не так полезно, как может показаться

Сейчас конечно не послепраздничные дни, но порой возникает желание немного сбросить лишние килограммы, в таких случаях бывает полезно сделать себе парочку разгрузочных дней. Или нет? На этот вопрос отвечает врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.