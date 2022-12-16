Почему респираторные вирусы бессмысленно лечить антибиотиками

Также специалист отметил, что существует проблема антибиотикорезистентности — устойчивости некоторых патогенов к антибактериальным препаратам. И если антибиотик применяется не по назначению, это может привести к устойчивости бактерий и, при возникновении бактериального заболевания, тот антибиотик, который назначался нерационально, может не подействовать.

«Острые респираторные вирусные инфекции, как следует из названия, вызываются вирусами. А антибиотики — антимикробные препараты, созданные, прежде всего, для борьбы с бактериями. Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами "выписывают" себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют», — подчеркнул специалист.

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