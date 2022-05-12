Почему с лечением катаракты нельзя медлить

Помимо этого, по словам врача, катаракта в той или иной степени проявляется у всех людей. Он объяснил, что при снижении зрения до 50% уже вполне можно говорить о хирургическом вмешательстве.

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