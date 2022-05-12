Почему с лечением катаракты нельзя медлить

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Почему с лечением катаракты нельзя медлитьИ кто ей может заболеть
Офтальмолог, доктор медицинских наук Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что лечение катаракты не стоит переносить. Все дело в том, что ее можно оперировать в любом состоянии болезни.
Коновалов при этом упомянул великого офтальмолога Федорова, который сравнивал катаракту с грушей.
Cегодня мы можем оперировать катаракту в любом состоянии. (...) Еще великий врач-офтальмолог Святослав Федоров говорил, что катаракта — не груша, чтобы она зрела, ее нужно оперировать тогда, когда есть проблема
Михаил Коновалов
Офтальмолог
Помимо этого, по словам врача, катаракта в той или иной степени проявляется у всех людей. Он объяснил, что при снижении зрения до 50% уже вполне можно говорить о хирургическом вмешательстве.
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