Почему с возрастом волосы в ушах и в носу человека становятся длиннее

В период полового созревания по мере того, как тестостерона становится больше, у мужчины волосы на лице, в подмышках, на ногах, руках, в области лобка становятся крупнее. В более зрелом возрасте у большинства мужчин фолликулы в носу и ушах становятся чувствительнее к тестостерону и больше. Это приводит к росту волос. А вот фолликулы кожи головы у тех, кто генетически склонен к облысению, реагируют в это время противоположным образом.

Но ответить на вопрос о том, почему всё-таки волосы становятся в ушах и в носу у мужчин с возрастом длиннее, пока учёные не могут.