Почему с возрастом волосы в ушах и в носу человека становятся длиннее

Почему с возрастом волосы в ушах и в носу человека становятся длиннееЕсть несколько предположений
Замечали ли вы, что у пожилых людей волосы в носу и в ушах волосы заметнее, чем у молодых? Но почему так происходит?
Фото: Real Men Real Style
Одно из объяснений того, что со временем волосы в носу и в ушах становятся длиннее, заключается в следующем. Известно, что рост волос связан с тремя фазами. Первая - фаза анагена (когда волосы растут), вторая - фаза катагена (когда волосы перестают расти), третья - фаза телогена (когда волосы «отдыхают» перед тем, как продолжить расти). Некоторые учёные полагают, что с возрастом у мужчин становятся сильнее видны волосы в ушах и в носу из-за влияния гормона тестостерона на продолжительность фазы роста волос.
В период полового созревания по мере того, как тестостерона становится больше, у мужчины волосы на лице, в подмышках, на ногах, руках, в области лобка становятся крупнее. В более зрелом возрасте у большинства мужчин фолликулы в носу и ушах становятся чувствительнее к тестостерону и больше. Это приводит к росту волос. А вот фолликулы кожи головы у тех, кто генетически склонен к облысению, реагируют в это время противоположным образом.
Но ответить на вопрос о том, почему всё-таки волосы становятся в ушах и в носу у мужчин с возрастом длиннее, пока учёные не могут.