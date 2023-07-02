Почему с возрастом вставать становится всё труднее

Почему с возрастом вставать становится всё труднееВот что происходит со временем с мышцами и суставами
В процессе старения все мы становимся менее гибкими. У врачей даже есть специальный тест на способность человека вставать со стула. Он помогает проверить физические функции людей и выявить пожилых с высоким риском падений и развития слабости.
Есть довольно много причин, по которым человеку со временем становится всё труднее вставать. Считается, что хрящи и сухожилия изнашиваются. Также при старении происходит общее ухудшение состояния связок и уменьшение жидкости внутри сустава (синовиальной жидкости).
С возрастом уменьшается и мышечная масса. Особенно страдают мышцы вокруг передней части бёдер, благодаря которым мы встаём со стула.
К счастью, научные исследования показывают, что все эти изменения можно замедлить за счёт регулярной физической активности. А ещё занятия спортом благотворно влияют на здоровье сердца и на психическое здоровье.
Пожилым рекомендуется выполнять упражнения на силу, равновесие и гибкость хотя бы два раза в неделю. Кроме того, для поддержания здоровья в неделю нужно уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 150 минут (или вместо этого - 75 минут упражнениям высокой интенсивности, если вы уже ведёте активный образ жизни).
Помимо этого важную роль в поддержании здоровья мышц и суставов играют правильная растяжка и диета.
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