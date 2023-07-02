Почему с возрастом вставать становится всё труднее

К счастью, научные исследования показывают, что все эти изменения можно замедлить за счёт регулярной физической активности. А ещё занятия спортом благотворно влияют на здоровье сердца и на психическое здоровье.

Пожилым рекомендуется выполнять упражнения на силу, равновесие и гибкость хотя бы два раза в неделю. Кроме того, для поддержания здоровья в неделю нужно уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 150 минут (или вместо этого - 75 минут упражнениям высокой интенсивности, если вы уже ведёте активный образ жизни).

Помимо этого важную роль в поддержании здоровья мышц и суставов играют правильная растяжка и диета.

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