Почему штамм «омикрон» может оказаться не таким уж опасным

Почему штамм «омикрон» может оказаться не таким уж опаснымРассказывает учёный
Недавно появился новый штамм - «омикрон». Информации о нём пока не так много, но обо всех имеющихся данных рассказал автор статьи - Дерек Лоув, PhD в органической химии, специалист по разработке фармацевтических препаратов, колумнист журнала Королевского химического общества Chemistry World.
Итак, чем же новый штамм отличается от остальных? Прежде всего, большим числом мутаций, которые к тому же распределены неравномерно. Особенно удивляет количество изменений в S-белке: например, вставка трёх аминокислот в позиции 214 вообще ранее не встречалась. Некоторые из мутаций являются полезными, так как позволяют обнаружить вирус на раннем этапе. В то же время тест способен определить два гена-мишени, но не третий, который видоизменён в омикроне.
По поводу происхождения штамма автор говорит следующее. «Омикрон» на самом деле с другими популярными вариантами ковида никак не связан. Вероятнее всего, этот вариант коронавируса зарождался в организме одного человека с ослабленным иммунитетом, причём в течение нескольких недель либо месяцев. Другая версия - вирус передался от человека к животному, а потом от него обратно к человеку.
Заразность вируса удастся определить в ближайшее время. А после этого возможны несколько вариантов развития событий. Например, «омикрон» станет доминирующим штаммом во всём мире. Или в различных районах планеты могут доминировать разные варианты коронавируса. Или же вообще «омикрон» окажется менее опасен, чем сейчас представляется.
Имеющиеся сейчас данные говорят о том, что «омикрон» или передаётся легче «дельты», но хуже обходит иммунитет, или хуже передаётся, однако лучше уходит от иммунитета. Тревор Бедфорд считает, что, скорее всего, верен второй вариант из указанных.
Когда вирус легче избегает иммунитета, это не делает вакцины неэффективными, подчёркивает автор. Это лишь означает, что уровень защиты, который предлагает вакцина, окажется снижен. Насколько - покажут будущие исследования.