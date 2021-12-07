Почему штамм «омикрон» может оказаться не таким уж опасным

Недавно появился новый штамм - «омикрон». Информации о нём пока не так много, но обо всех имеющихся данных рассказал автор статьи - Дерек Лоув, PhD в органической химии, специалист по разработке фармацевтических препаратов, колумнист журнала Королевского химического общества Chemistry World.

Итак, чем же новый штамм отличается от остальных? Прежде всего, большим числом мутаций, которые к тому же распределены неравномерно. Особенно удивляет количество изменений в S-белке: например, вставка трёх аминокислот ​​в позиции 214 вообще ранее не встречалась. Некоторые из мутаций являются полезными, так как позволяют обнаружить вирус на раннем этапе. В то же время тест способен определить два гена-мишени, но не третий, который видоизменён в омикроне.

По поводу происхождения штамма автор говорит следующее. «Омикрон» на самом деле с другими популярными вариантами ковида никак не связан. Вероятнее всего, этот вариант коронавируса зарождался в организме одного человека с ослабленным иммунитетом, причём в течение нескольких недель либо месяцев. Другая версия - вирус передался от человека к животному, а потом от него обратно к человеку.