Почему собакам нравится лизать людей: ответ науки

Есть несколько объяснений того, почему ваша собака может лизать вас. Основные причины таких действий - это желание поздороваться с вами и привлечь ваше внимание.

Но это ещё не всё. Лизание как инстинкт связано с поведением матери щенка. Щенки привыкли лизать свою мать, чтобы поприветствовать и попросить еду. После этого мать отрыгивает материал, который щенок может съесть.