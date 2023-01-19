Почему события, которые вызвали сильные эмоции, мы помним лучше, чем остальные

Команда учёных под руководством Джошуа Джейкобса, доцента биомедицинской инженерии в Columbia Engineering, в ходе нового исследования показала, что ключевое значение для улучшения запоминания эмоциональных стимулов имеет активность в миндалевидном теле и в гиппокампе. Первая область отвечает за эмоциональные процессы, вторая - за процессы, связанные с памятью.

Нарушения, которые происходят в этом механизме при депрессии или электрической стимуляции мозга, ухудшают память. Особенно если воспоминания связаны с эмоциями.