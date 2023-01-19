Почему события, которые вызвали сильные эмоции, мы помним лучше, чем остальные

Почему события, которые вызвали сильные эмоции, мы помним лучше, чем остальныеУчёные говорят, что это связано с работой мозга
В недавней научной работе, опубликованной в издании Nature Human Behavior, команда учёных описала особый нейронный механизм в мозге. Он позволяет «помечать» информацию эмоциональными ассоциациями. И так человек её лучше запоминает.
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Команда учёных под руководством Джошуа Джейкобса, доцента биомедицинской инженерии в Columbia Engineering, в ходе нового исследования показала, что ключевое значение для улучшения запоминания эмоциональных стимулов имеет активность в миндалевидном теле и в гиппокампе. Первая область отвечает за эмоциональные процессы, вторая - за процессы, связанные с памятью.
Нарушения, которые происходят в этом механизме при депрессии или электрической стимуляции мозга, ухудшают память. Особенно если воспоминания связаны с эмоциями.
Группа учёных для проведения исследования провела анализ данных экспериментов с памятью, где участвовали люди с эпилепсией. Пациенты должны были запоминать определённые списки слов, и в это время специальные механизмы регистрировали активность мозга.
Оказалось, что участники эксперимента запоминании более «эмоциональные» слова вроде «собака» или «нож» лучше, чем нейтральные типа «стула». Каждый раз, когда они запоминали подобные слова, была видна активность в цепи миндалины-гиппокампа. При запоминании нейтральных слов подобная связь отсутствовала.
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